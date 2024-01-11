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MLB》大谷翔平秘密返日行程曝光 美國大使的禮物很有心

2024/01/11 18:24

駐日大使易曼紐（左）與大谷翔平合影。（取自推特）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平近日悄悄返國，拜訪了美國大使館，向駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）送上道奇簽名球衣，也替愛犬拿到一張「簽證」。

大谷翔平休賽季以10年7億美元合約重磅降臨洛杉磯道奇，一舉一動都備受矚目，他在簽約後也現身道奇球場展開訓練，備戰2024年賽季，近日則在日本現蹤。

《中日體育》今報導，大谷翔平秘密返國後拜訪了位在東京都港區的美國大使館，大使易曼紐送上了為大谷愛犬「Decoy」製作的「簽證」，大谷也回贈道奇17號球衣。

易曼紐在推特發文表達見到大谷翔平的興奮之情，「真是幸運的一天，也許下次我能幸運地見到大谷先生的MVP狗狗Decoy，這張『簽證』一定會派上用場的，我對狗狗很溫柔的。」

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