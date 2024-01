MLB》大谷翔平秘密返日行程曝光 美國大使的禮物很有心

駐日大使易曼紐(左)與大谷翔平合影。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平近日悄悄返國,拜訪了美國大使館,向駐日大使易曼紐(Rahm Emanuel)送上道奇簽名球衣,也替愛犬拿到一張「簽證」。

大谷翔平休賽季以10年7億美元合約重磅降臨洛杉磯道奇,一舉一動都備受矚目,他在簽約後也現身道奇球場展開訓練,備戰2024年賽季,近日則在日本現蹤。

《中日體育》今報導,大谷翔平秘密返國後拜訪了位在東京都港區的美國大使館,大使易曼紐送上了為大谷愛犬「Decoy」製作的「簽證」,大谷也回贈道奇17號球衣。

易曼紐在推特發文表達見到大谷翔平的興奮之情,「真是幸運的一天,也許下次我能幸運地見到大谷先生的MVP狗狗Decoy,這張『簽證』一定會派上用場的,我對狗狗很溫柔的。」

Is it showtime or is it Sho-time!? Thrilled to meet trailblazing two-time @MLB MVP Ohtani-san again – my lucky day. Maybe next time I’ll be fortunate enough to meet his MVPup, Decoy – this “visa” should help? I promise my bark is worse than my bite! @Dodgers @DodgersNation pic.twitter.com/hzPZRPYnSn