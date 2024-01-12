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MLB》基特辦不到的一朗能辦到嗎？官網看好全票入選名人堂

2024/01/12 07:08

李維拉是目前唯一一位全票入選名人堂的球員。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）2019年成為史上第一位、也是目前唯一一位以全票入選名人堂的球員，大聯盟官網近日撰文預測下一位有機會以全票之姿入選的名將。

在李維拉之後再也沒有出現全票進入名人堂的選手，「洋基隊長」基特（ Derek Jeter）在2020年以一票之差飲恨，至於即將公布的2024年名單，根據美國記者提波鐸（Ryan Thibodaux）統計目前已亮票的結果，確定無人能以100%得票率進入聖殿。

官網於是點出接下來有機會辦到的選手，第一位就是明年就會獲得資格的鈴木一朗，這位生涯累積3089安的日本名將，首年入選幾乎十拿九穩，至於有沒有可能全票入選呢？官網認為他的國籍將是把雙面刃。

官網提到，如果有記者不願投給一朗，唯一一個原因可能就是他來自日本，然而一朗生涯的貢獻除了場上的數字還有場外的影響力，輝煌生涯證明日本野手也能站穩大聯盟，「無論是否應該把一朗在日職的成績也列入考慮，2025年每一張選票都沒有合理的理由反對他入選。」

緊接在一朗之後被點名的還有2028年獲得資格的「普神」普侯斯（Albert Pujols）、2029年的卡布雷拉（Miguel Cabrera），甚至有5位現役選手也被列入討論，分別是三位塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）、克蕭（Clayton Kershaw）、薛哲（Max Scherzer），以及兩位MVP強打楚奧特（Mike Trout）和貝茲（Mookie Betts）。

基特（左）、鈴木一朗。（資料照）

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