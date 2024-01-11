NFL》時代眼淚！攜手布雷迪奪6冠 71歲傳奇教頭將與愛國者分道揚鑣

貝里希克。（資料照，今日美國）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，新英格蘭愛國者將正式與71歲傳奇教頭貝里希克（Bill Belichick）分道揚鑣，結束長達24年的合作關係，震撼美國體壇。

愛國者在傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）於2020年轉戰坦帕灣海盜後，近4年有3年無緣季後賽，本季更是僅打出4勝13敗的慘淡成績，有關貝里希克與愛國者未來的傳聞，更是從未少過。

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貝里希克於1985至1990年擔任紐約巨人防守組教練時逐漸打響名號，1996年首度進入愛國者體系，擔任助理總教練與防守後衛教練，1997至1999年轉戰紐約噴射機，2000年回到愛國者正式擔任總教練一職。而愛國者在同年也選進布雷迪，就這樣開啟NFL最偉大的王朝。

貝里希克被認為是NFL史上最偉大的總教練，生涯帶領愛國者24個賽季，期間拿下386勝267敗，共斬獲6座超級盃冠軍。如今貝里希克將在還剩1年合約時與愛國者分道揚鑣，報導指出，貝里希克與愛國者老闆克拉夫特（Robert Kraft）達成共識的過程相當順利，沒有出現任何衝突與分歧。

報導還透露，貝里希克仍打算繼續執教生涯，消息指出至少有7支球隊對貝里希克感興趣，其中剛開除總教練史密斯（Arthur Smith）的亞特蘭大獵鷹，被看好成為貝里希克的新東家。

美式足球界今天迎來不少類似的震撼消息，包括傳統強權阿拉巴馬大學知名總教練塞班（Nick Saban）宣布正式退休，以及西雅圖海鷹總教練卡洛爾（Pete Carroll）退下總教練一職，轉往行政發展。

布雷迪與貝里希克。（資料照，美聯社）

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