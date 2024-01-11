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大馬賽》12日賽程出爐！戴資穎早上決戰何冰嬌 林俊易下午碰亞運金牌

2024/01/11 21:13

戴資穎。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第4的戴資穎今天在馬來西亞羽球公開賽，打到對手泰國女將布莎南只能苦笑以對，小戴以21：7、21：11獲勝，豪取對戰15連勝挺進8強，12日預計早上10點跟杭州亞運女單銅牌得主中國何冰嬌展開生涯第19次交鋒，力拚4強資格。

戴資穎今天對戰布莎南手感好，無論網前小球、後場反拍回擊都打得對手難以招架，甚至每當精彩好球出現，就見布莎南苦笑以對。戴資穎希望接下來比賽能有一樣的表現。

世界排名第6的何冰嬌今天鏖戰77分鐘，以16：21、21：19、21：11逆轉隊友王祉怡。戴資穎過去18次交手何冰嬌獲14勝，且近4次過招都贏球，明天狹路相逢將尋求對戰5連勝。

女單8強另外3個對戰組合，尋求連霸的日本名將山口茜將遭遇中國張藝曼；世界球后南韓好手安洗瑩將過招楊佳敏；中國女將陳雨菲則要對決東宗。

「左手重砲」林俊易今天以21：18、21：16扳倒去年世界錦標賽金牌泰國一哥昆拉武特，終結對戰2連敗，生涯首闖超級1000系列賽事8強。

林俊易將尋求更上層樓，8強對手是杭州亞運金牌得主中國李詩灃，他16強賽苦戰82分鐘，以13：21、21：16、21：18逆轉翁泓陽。林俊易在2019年美國公開賽曾打敗過李詩灃，但去年德國公開賽交鋒，李詩灃直落二獲勝。

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