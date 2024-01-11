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高球》奧運銅牌潘政琮新賽季即將登場 最大希望是要身體健康

2024/01/11 21:36

潘政琮。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東京奧運銅牌得主、旅美高球好手潘政琮即將於夏威夷登場的索尼公開賽（Sony Open）亮相，展開他在美巡賽的第8個賽季，如今他心中有一個主要目標，那就是保持身體健康、不要受傷。

32歲潘政琮去年經歷了艱困的賽季，雖然在AT&T拜倫尼爾森第4名、RBC加拿大公開賽並列第3，以及桑德森農場錦標賽並列第9，但也經歷挫敗的幾週，包括8場比賽提前被淘汰、以及數次因傷退賽，尤其他因左手腕傷勢缺席5個月，這對他而言是非常困難，他想把上賽季的不順拋在腦後。

潘政琮今年賽季有13場醫療豁免參賽資格，但必須在這些比賽獲得57.89的聯邦快遞盃積分，才能保住美巡賽卡。小潘說，「我希望身體健康，擺脫身體受傷帶來的痛苦。身體是運動員最大的財富，我會盡力照顧好自己的身體。當然，我的目標是獲得季後賽最後一場比賽的資格，並進入聯邦快遞盃前30名。」

潘政琮本週在檀香山的懷艾萊鄉村俱樂部（Waialae Country Club）展開2024年賽季，也是他第3次參加索尼公開賽，潘政琮透露，「我上季有5個月沒比賽，所以獲得醫療豁免資格，我還需要57分的聯邦快遞盃積分，如果我能打進前15名，就能獲得這些積分。我會專注於每一場賽事，盡力而為。」

另外，潘政琮休季期間繼續舉辦慈善高爾夫賽事，為公益團體募集將近20萬美元，並舉行青少年教學營，希望能為需要幫助的人們和團體做出貢獻。

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