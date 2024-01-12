MLB》道奇賣掉農場第2名大物！ 向小熊換取2位年輕潛力股

道奇將百大新秀布許透過2換2交易賣至小熊隊。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊不只休賽季於自由市場上積極補強，在交易市場上也不落人後，今天他們將陣中農場排名第二名的大物野手布許（Michael Busch）以及投手阿爾蒙特（Yency Almonte）交易給小熊，換得左投Jackson Ferris以及外野手Zyhir Hope。

道奇隊送出的主菜是2019年首輪第31順位選進的布許，現年26歲的他在2022年與2023年都入選大聯盟百大新秀排行榜，目前被排在第44名。去年球季布許於大聯盟初登場，27場出賽敲出12支安打，打擊率1成67，攻擊指數0.539。

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道奇另一位包裹為29歲牛棚投手阿爾蒙特，他在大聯盟有著6年資歷，上季在道奇出賽49場，防禦率5.06。

相較道奇送出的都是即戰力球員，小熊送出的兩位選手都相當年輕，19歲的Ferris在小熊農場排名第8，是2022年小熊次輪選進的球員，他已經展現三顆水準之上的球路，而且有著不俗三振能力，左手投球的他直球速度大部分落在92-95英哩，最快能碰到97英哩。

另一位年僅18歲的外野手Hope，上季在菜鳥層級的佛羅里達春訓基地出賽11場，打擊率2成86，敲出3轟，9分打點。

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