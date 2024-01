NBA》字母哥明星賽第2輪穩居人氣王 約基奇、楊恩超車分居第2

「字母哥」亞德托昆波。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕NBA今天公布明星賽第2階段的球迷票選結果,公鹿「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)續居人氣王,湖人「詹皇」詹姆斯(Lebron James)緊追在後,兩人也是唯二目前獲得超過300萬張選票的球員。

今年明星賽將在印第安納溜馬主場盛大舉辦,本屆明星賽取消自2018年的東西部隊長明星選秀模式,恢復過往東西部的傳統對決。第二階段的球迷票選結果也已經出爐,東、西部分別由公鹿「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)與湖人「詹皇」詹姆斯(Lebron James)暫居領先位置。亞德托昆波目前以347萬5698張票暫居聯盟人氣王,詹姆斯以309萬6031張居第二。

西部前場第一為詹姆斯,金塊約基奇(Nikola Jokic)以277萬7068張超車

太陽杜蘭特(Kevin Durant,)的277萬3809張排名第2;獨行俠「歐洲金童」東契奇(Luka Doncic)以250萬的票數高居兩聯盟後衛之首,勇士「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)以212萬張選票名列西部後場第二。

東部前場第一為亞德托昆波,第二則是七六人隊的恩比德(Joel Embiid),他拿下297萬張選票,綠衫軍一哥塔圖姆(Jayson Tatum)獲得293萬票排在第三。

東部後場第一名是溜馬「新控球之神」哈里伯頓(Tyrese Haliburton),擁有219萬張選票,老鷹少主T.楊恩(Trae Young)以144萬票擠下公鹿球星里拉德(Damian Lillard)的141萬張票名列第2。

明星賽將在2月18日開打,第二階段票選結果將在美國時間1月18日公布,投票截止日於1月20日,先發名單將在25日公布。

