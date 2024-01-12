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NBA》字母哥明星賽第2輪穩居人氣王 約基奇、楊恩超車分居第2

2024/01/12 07:37

「字母哥」亞德托昆波。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布明星賽第2階段的球迷票選結果，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）續居人氣王，湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）緊追在後，兩人也是唯二目前獲得超過300萬張選票的球員。

今年明星賽將在印第安納溜馬主場盛大舉辦，本屆明星賽取消自2018年的東西部隊長明星選秀模式，恢復過往東西部的傳統對決。第二階段的球迷票選結果也已經出爐，東、西部分別由公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）暫居領先位置。亞德托昆波目前以347萬5698張票暫居聯盟人氣王，詹姆斯以309萬6031張居第二。

西部前場第一為詹姆斯，金塊約基奇（Nikola Jokic）以277萬7068張超車
太陽杜蘭特（Kevin Durant,）的277萬3809張排名第2；獨行俠「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）以250萬的票數高居兩聯盟後衛之首，勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）以212萬張選票名列西部後場第二。

東部前場第一為亞德托昆波，第二則是七六人隊的恩比德（Joel Embiid），他拿下297萬張選票，綠衫軍一哥塔圖姆（Jayson Tatum）獲得293萬票排在第三。

東部後場第一名是溜馬「新控球之神」哈里伯頓（Tyrese Haliburton），擁有219萬張選票，老鷹少主T.楊恩（Trae Young）以144萬票擠下公鹿球星里拉德（Damian Lillard）的141萬張票名列第2。

明星賽將在2月18日開打，第二階段票選結果將在美國時間1月18日公布，投票截止日於1月20日，先發名單將在25日公布。

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