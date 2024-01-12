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MLB》洋基出手補強輪值！ 簽回前首輪大物投手

2024/01/12 07:57

威佛重返洋基。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基輪值補強後端深度，用1年保障約簽回右投手威佛（Luke Weaver），該張合約最高有機會讓威佛領到825萬美元。

威佛上季曾效力紅人、水手與洋基三隊，他在9月時被洋基從讓渡名單中撿來，共出賽3場，主投13.1局防禦率3.38拿下1勝1敗，其中最好的一場先發是對陣前東家響尾蛇，主投5.1局無失分。

現年30歲的威佛是前紅雀2014年首輪新秀，在2016年於紅雀隊初登板，2017年入選百大新秀排行榜，之後在2018年的重磅交易案作為紅雀換取高德史密特（Paul Goldschmidt）的包裹之一被送往響尾蛇。威佛在響尾蛇的第一個賽季表現優異，12場先發防禦率2.94。

不過近年威佛表現差強人意，在2022年他於響尾蛇留下12場出賽7.71防禦率的成績後後便被交易到皇家隊，威佛在皇家表現也不佳，上季除了在洋基隊以外，於紅人、水手兩隊出賽的防禦率都在6以上。

根據知名記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基給威佛的合約是一張預計200萬美元的合約，當中包含2025年的選擇權，最高有機會來到825萬美元。

由於威佛的簽約僅算是為後段輪值買保險，不會妨礙洋基進行後續前段投手的補強，先前傳出洋基對有意願簽下明星投手史卓曼（Marcus Stroman），今天也傳出洋基已經對新科塞揚投手史奈爾（Blake Snell）提出合約報價。

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