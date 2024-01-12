NBA》 米契爾巴黎海外賽轟45分 神數據比肩詹皇成隊史第二人

騎士一哥米契爾在巴黎海外賽轟下本季單場新高的45分，率領球隊擊敗籃網。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天在法國巴黎進行海外例行賽，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）轟下本季單場新高的45分，率領球隊以111：102擊敗籃網，收下4連勝。

這是NBA第6度在巴黎進行海外賽，也是第3次將例行賽移師至巴黎舉辦。騎士首節就打出18：6的強勢開局，最多領先達26分，但籃網在第四節展開兇猛反攻，打出一波24：13的攻勢，將差距縮小至8分，但米契爾此時挺身而出，接管戰局，單節砍進4顆三分球獨拿21分，穩住球隊領先優勢，騎士終場就以111：102贏球，賞給籃網2連敗。

請繼續往下閱讀...

米契爾今天攻下本季單場新高的45分，另有12籃板、6助攻和4抄截的全能表現，他也成為自詹姆斯（LeBron James）之後，隊史唯二單場至少繳出45分、10籃板、5助攻和3抄截的球員。

除了米契爾有好表現之外，雷佛特（Caris LeVert）替補挹注21分，J.艾倫（Jarrett Allen）繳出12分、12籃板的雙十數據，外帶4阻攻：籃網以布里吉斯（Mikal Bridges）和C.湯瑪斯（Cam Thomas）的26分最佳，兩人都有6籃板進帳，沃克（Lonnie Walker IV）則是投進4顆三分球拿下20分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法