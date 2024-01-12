NBA》勇士浪花三兄弟恐拆夥？ 名記者曝：柯瑞以外全部都能賣

湯普森、柯瑞、格林。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金洲勇士隊在本季的表現起伏不定，也讓各式謠言頻頻傳出，近日《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）就透露，球隊在交易大限前除了柯瑞（Stephen Curry）外，所有人都能被放上談判桌。

勇士在開季時以衝擊總冠軍之姿拿下6戰5勝，不過隨著格林（Draymond Green）兩度被禁賽，兩名年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）不滿自己的上場時間，小裴頓（Gary Payton II）、保羅（Chris Paul）動刀、威金斯（Andrew Wiggins）打得稀爛，現在勇士不僅根本不在季後賽前6的席次當中，排名第12名的他們甚至連第10名的附加賽都不一定能打進去。

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距離NBA交易截止日還有大概一個月的時間，查拉尼亞指出，勇士隊現在全隊除了柯瑞以外，沒有人是碰不得的：「勇士現在的心態是除了柯瑞以外的所有人都能被放在談判桌上。勇士將會尋求動作。」

《CBS Sports》記者赫伯特（James Herbert）分析，查拉尼亞的說法並不代表勇士會直接將4冠核心拆解，因為格林才剛簽下4年1億美元續約，且現在他的狀況相當尷尬，對於任何球隊來說，現在網羅他都是很怪的時機點，而湯普森（Klay Thompson）雖然本季結束後就要成為自由球員且還沒有跟勇士談妥續約，但本季他的年薪高達4320萬美元，這個數字讓他很難被交易。

但赫伯特推論，會有此消息傳出代表勇士新任總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）為首的管理層確實有機會動到格林與湯普森，但他不確定是因為格林近期的愚蠢舉動，還是因為湯普森沒有能與勇士談妥合約導致出現如此傳聞。不過赫伯特認為，只要勇士沒有辦法盡快讓戰績恢復正軌，那更多的交易揣測只會不斷出現。

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