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NBA》以NFL為借鏡 聯盟提案2024年選秀分兩天

2024/01/12 10:08

2024NBA選秀將改為2天制。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，NBA將以NFL為借鏡 ，把2024年選秀會從原本一天晚上改成為期兩天的形式，且以向NBPA（美國國家籃球協會球員工會）提出這項改變的舉行辦法，

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，球隊高層認為分兩天舉行將可獲得更充裕的討論時間，若以NFL電視播出時間來看，首輪選秀將在周四黃金時段播出，次輪、第3輪將在周五，而4-7輪會在假日播出。

現行制度下，每支球隊有5分鐘決定首輪指名選手，次輪更減少至2分鐘，以現今選秀不僅看重樂透區球員、首輪球員，後面的次輪球員也更是每支球隊增加球隊資產或是補強的重要管道，這也使高層及聯盟更希望改變目前這套選秀方法。

在NBA初創時期，每支球隊有21輪選秀，1974年改為10輪，1989年改成現行制度2輪。別於他日，現今聯盟各隊都希望能在2輪發掘更多潛力新秀，不過在有限的時間下可能更難讓他們被看見，因次聯盟希望朝選秀兩天制邁進。

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