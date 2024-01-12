MLB》超越大谷翔平紀錄！ 明星重砲索托獲洋基9.63億約

洋基與重砲索托達成合約共識，創下具仲裁資格球員的史上最高薪。（圖片取自X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊休賽季交易明星重砲索托（Juan Soto），邁向生涯最後一個仲裁年的他在今天與洋基簽下1年3100萬美元（約新台幣9.63億）合約避免薪資仲裁，打破去年由大谷翔平保持的3000萬美元的紀錄。

年僅25歲的索托生涯已經3度入選明星賽，4度拿下銀棒獎，他精湛的選球技巧以及打擊表現被認為是現役最強的左打好手之一。上個賽季索托在教士隊敲出生涯新高的35轟，打進109分打點，選了132次保送是聯盟保送王，被三振數是比保送數還少的129次。

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今天洋基與索托簽下3100萬合約避免薪資仲裁，該合約超過去年大谷翔平的3000萬美元，寫下具仲裁資格的球員史上最高薪，若洋基為能與索托談妥續約的話，2024年球季結束後他將會成為非受限自由球員，挑戰一紙破紀錄大約。

除了索托以外，洋基也與伸卡球終結者霍姆斯（Clay Holmes）談妥600萬美元外加激勵獎金的合約，避免薪資仲裁，今年是霍姆斯生涯最後一個仲裁年，代表他本季結束後也會成為非受限自由球員。而生涯首度面臨仲裁年的施密特（Clarke Schmidt）獲得洋基202.5萬美元。

另一位新任外野手維杜戈（Alex Verdugo）也與洋基達成協議避免薪資仲裁，下季合約為870萬美元，當中還有5萬的激勵獎金。金手套級捕手崔維諾（Jose Trevino）273萬美元、左投柯提斯（Nestor Cortes）395萬美元、內野手托瑞斯（Gleyber Torres）1420萬美元，都與洋基達成協議避免薪資仲裁。

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