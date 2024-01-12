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MLB》不是新科國聯塞揚！ 洋基11.5億網羅170公分明星強投

2024/01/12 10:15

史卓曼（中）將加盟洋基隊。（圖片取自X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天傳出報價給塞揚強投史奈爾（Blake Snell）遭拒的消息後，便與另一位明星投手史卓曼（Marcus Stroman）簽下2年3700萬美元（約新台幣11.5億）合約，補強先發輪值。

32歲的史卓曼生涯投了近1400局防禦率3.65，他將加入柯爾（Gerrit Cole）、羅冬（Carlos Rodón）、柯提斯（Nestor Cortes）與施密特（Clarke Schmidt）組成洋基隊新年度的先發輪值。

史卓曼在去年球季效力小熊隊，他在當地時間6月20日前的防禦率僅2.28，是國聯防禦率王，也入選生涯第二度的明星賽，不過在這之後他的狀態便因右髖部發炎開始下滑，該傷勢導致他在8月2日到9月15日都沒能上場，復出後的4場出賽史卓曼都投不超過3局，連續2年都未能投滿140局。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，洋基以2年3700萬美元網羅史卓曼，合約在第三年還有共同選擇權，待體檢過後就會官宣。後續有消息指出，合約中第三年選擇權的觸發條件為第二年史卓曼投滿140局，如此他將能獲得第三年1800萬美元，讓合約來到3年5500萬美元。

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