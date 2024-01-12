網球》大坂直美爆料小威將亞軍獎牌丟垃圾桶 跟教練分開有勁爆原因

大坂直美在2018年美網決賽以6：2、6：4收拾小威廉絲。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本女將大坂直美在自傳中爆了不少料，她提到在2018年美國網球公開賽女單決賽戰勝小威廉絲（Serena Williams）後，小威回到休息室後直接將亞軍的獎牌扔到垃圾桶，另外提到與教練巴金（Bajin）分道揚鑣的原因。

大坂直美在2018年美網決賽以6：2、6：4收拾小威，她事後在自傳中提到，與冠軍再次擦身而過的小威很不開心，她回到休息室後隨即就把獎牌丟到垃圾桶，即使有人再撿起來，小威還是扔掉，她說：「我不是為了爭奪亞軍打球。」

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另外大坂直美的昔日教練巴金曾是小威多年陪練，他在2018年協助大坂在美網奪冠，並拿下年度最佳教練，雖隔年兩人還保持合作，但大坂在2019年澳網奪冠成為世界第一後，就迅速與他結束合作，令外界不解。

大坂直美在書中解釋，巴金與一位排名比大坂還低的女球員約會，還要她們一起練球，大坂事後聽到2人的曖昧風聲而直接跟巴金攤牌，儘管他一開始沒承認，隔天還是坦白，大坂也對巴金的信任瓦解，2人因而分道揚鑣。

大坂直美週日將提拍上陣，首輪對上法國第14種子賈西亞（Caroline Garcia ）。

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