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體育 籃球 NBA

NBA》字母哥3人力壓綠衫軍四巨頭 公鹿大勝33分寫超狂紀錄

2024/01/12 11:46

公鹿今天大勝東部龍頭塞爾提克33分。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭塞爾提克今天客場出戰公鹿踢到鐵板，綠衫軍四巨頭塔圖姆（Jayson Tatum）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、J.布朗（Jaylen Brown）和J.哈勒戴（Jrue Holiday）表現失常，反觀對手共有3人得分飆破20分，「字母哥」亞德托昆波（ Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）和波提斯（Bobby Portis）合計轟下73分，率領公鹿終場以135：102大勝塞爾提克，中斷近期的2連敗。

公鹿亞德托昆波和波提斯上半場率隊打出25：0的攻勢奠定勝基，半場結束取得75：38的大幅領先，塞爾提克先發5人下半場就沒有再上場，公鹿則是在第三節結束後才全部換上替補球員，第四節也成為了垃圾時間。公鹿在團隊命中率和三分進球數都輾壓塞爾提克，公鹿團隊投籃命中率高達56.5％，遠優於綠衫軍的37.4％，三分球42投18中，大勝對手的35投9中，公鹿終場以135：102大勝塞爾提克33分，寫下過去70年來對戰勝率超過7成75球隊的史上第4最大分差。

波提斯今天砍進5顆三分球，貢獻全場最高的28分、12籃板且0失誤，達成近40年唯二的板凳暴徒壯舉，亞德托昆波繳出24分、12籃板和6助攻，日前因個人因素缺賽的里拉德此役歸隊，貢獻21分。

塞爾提克先發5人只有1人得分上雙，J.布朗拿下10分，塔圖姆只有7分、3助攻，J.哈勒戴有6分、4籃板，波辛傑斯則是獲得6分、4助攻，綠衫軍以派理查德（Payton Pritchard）的21分最佳。

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