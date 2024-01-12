大馬賽》戴資穎輕取何冰嬌奪對戰5連勝 4強對決陳雨菲

戴資穎直落二晉級4強。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一姐戴資穎今在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽8強戰，以21：16、21：15拍下中國女將何冰嬌，取得對戰5連勝，明天要和中國奧運金牌陳雨菲爭奪決賽門票。

世界排名第4的戴資穎生涯曾4度於馬來西亞公開賽封后，本屆榮膺第4種子要力拚個人賽史第5冠。小戴今年最大目標放在巴黎奧運，目前以不受傷為首要目標，但她這週狀態調整到位，前兩輪以直落二解決華裔美籍的張蓓雯、泰國女將布莎南。

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戴資穎今天8強戰遭遇世界排名第6的中國好手何冰嬌，兩人交手過18次，小戴取得14勝，前次碰頭為去年6月的新加坡公開賽，小戴以直落二勝出，近期取得對戰4連勝。

戴資穎雖於一開局回擊出界失分，但馬上調整好節奏，幾波犀利進攻得手，一連搶下6分擴大領先。不過，暫停過後小戴失誤漸多，阿嬌也把握機會連追2分，加上一次變線攻擊再進帳分數，一路緊追；雙方一度回到2分差，局面緊張，隨後阿嬌發球失誤後自亂陣腳，小戴以21：16先馳得點。

第2局開局戰況一度膠著，戴資穎在4：6時連拿8分，握有優勢，即便一度被何冰嬌追到2分差，但小戴挺過亂流，運用多變手法多次騙到對手，並以21：15收下勝利。

戴資穎4強戰將碰上稍早擊敗印尼東宗的中國女將陳雨菲，小戴雖取得17勝8負的對戰優勢，但近期吞下4連敗，下一戰不只要拚決賽門票也要拚止敗。

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