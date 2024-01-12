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NBA》吉迪大三元、「SGA」31分5籃板！雷霆62分差再度殺翻拓荒者

2024/01/12 12:06

吉迪高效繳出大三元。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天雷霆在主場迎戰拓荒者，靠著吉迪（Josh Giddey）大三元表現、「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場最高31分、5籃板、4助攻，終場以139：77血洗拓荒者。

首節比賽吉爾吉斯亞歷山大與霍姆格倫（Chet Holmgren）就聯手攻下22分，率隊取得12分差優勢，次節拓荒者手感驟降，單節僅得15分，雷霆順勢拉開分數，換邊後，拓荒者手感依舊不振，連續兩節拿不到20分，還讓對手單節得分飆到43，比賽也進入垃圾時間，雷霆先發多半上場20分鐘左右就下場休息，終場拓荒者既上次對戰134：91大敗43分後，再度大比分差落敗。

雷霆62分差擊敗拓荒者。（取自雷霆X）

今日拓荒者團隊命中率不佳可說是最大敗因，本場27.7%與雷霆57%可說是天堂與地獄的差別，而62分差落敗為拓荒者隊史第2差成績，1998年2月27日拓荒者輸給了溜馬65分，吉迪上場23分鐘就繳出13分10籃板12助攻大三元，正負值高達+46；拓荒者A.西蒙斯（Anfernee Simons）14分、3籃板隊上最佳。

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