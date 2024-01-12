晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》沒想過大谷會回來天使 明星重砲訴說他與眾不同之處

2024/01/12 12:47

大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使玻璃重砲倫登（Anthony Rendon）在近期登上播客節目《Jack Vita Show》，接受媒體人維塔訪問，在談起大谷翔平休賽季動向時，就直言不覺得大谷翔平會回來。

倫登直接了當地表示，他沒有想過大谷翔平會回來，並表示，他認為這是大谷翔平在場外對棒球界的重要性，在過去6年只有天使知道大谷翔平實際可以帶來多少東西，像是收視率的提升與場外的效應等等，而其他球隊只能猜測大谷翔平實際上能帶給球隊什麼東西。

倫登認為，最終道奇只是做了道奇隊會做的事情，雖然還有其他球隊也願意開出那麼多。倫登認為那些球隊願意去賭大谷翔平在合約外能夠帶給球隊的利益，就是因為他在球場上所做出的事情（相當與眾不同），因此能夠賺得大筆的金錢。

後續倫登被問到能夠在最近的距離看著大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）打球是什麼感覺，倫登首先提到他們用棒子擊球的聲音，還有跑壘的方式，指出他會去注意一些小細節。

倫登提及大谷翔平的快腿，他表示其他球員可能會「5050」的play，大谷翔平就算沒有打到牆邊，外野手也沒有人撲接倒地，他還是可以衝上三壘，而且可以不用滑壘直接站上壘包。倫登認為就像看著楚奧特在跑壘時一樣，他們就像是美式足球裡面的跑衛一樣，重心維持得很低：「這真的很奇怪，但他們就是跟別人不一樣。」

大谷翔平與倫登。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。