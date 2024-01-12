MLB》沒想過大谷會回來天使 明星重砲訴說他與眾不同之處

大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使玻璃重砲倫登（Anthony Rendon）在近期登上播客節目《Jack Vita Show》，接受媒體人維塔訪問，在談起大谷翔平休賽季動向時，就直言不覺得大谷翔平會回來。

倫登直接了當地表示，他沒有想過大谷翔平會回來，並表示，他認為這是大谷翔平在場外對棒球界的重要性，在過去6年只有天使知道大谷翔平實際可以帶來多少東西，像是收視率的提升與場外的效應等等，而其他球隊只能猜測大谷翔平實際上能帶給球隊什麼東西。

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倫登認為，最終道奇只是做了道奇隊會做的事情，雖然還有其他球隊也願意開出那麼多。倫登認為那些球隊願意去賭大谷翔平在合約外能夠帶給球隊的利益，就是因為他在球場上所做出的事情（相當與眾不同），因此能夠賺得大筆的金錢。

後續倫登被問到能夠在最近的距離看著大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）打球是什麼感覺，倫登首先提到他們用棒子擊球的聲音，還有跑壘的方式，指出他會去注意一些小細節。

倫登提及大谷翔平的快腿，他表示其他球員可能會「5050」的play，大谷翔平就算沒有打到牆邊，外野手也沒有人撲接倒地，他還是可以衝上三壘，而且可以不用滑壘直接站上壘包。倫登認為就像看著楚奧特在跑壘時一樣，他們就像是美式足球裡面的跑衛一樣，重心維持得很低：「這真的很奇怪，但他們就是跟別人不一樣。」

大谷翔平與倫登。（資料照）

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