棒球》張誌家公祭、妻抱幼子送別 昔隊友穿99號球衣追思

張誌家今天舉行告別式，昔日同學、同袍穿上穿著99號球衣送別。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前職棒球星張誌家今年元旦在中國猝死，享年43歲，家人將他的骨灰帶回台灣後，今天在台中市立殯儀館舉行告別式，家人在現場準備他在球場英姿照片，提供親友索取追思，張誌家穀保家商的同學、鄰居和各界友人都前往送他最後一程，昔日同學更是一起穿著99號球衣送別。

張誌家的家祭和公祭在殯儀館最大的景福廳舉辦，靈堂放上張誌家穿著球衣、戴上帽子，露出陽光開朗笑容的照片，置放在正中央的鮮花叢中，莊嚴肅穆，他的妻子帶著小孩向他行禮，最小不到2歲，在媽媽懷中告別父親，令人鼻酸，公祭時則各界友人擠滿了大廳。

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張的姊姊在家祭時回憶張誌家說，張誌家到職業隊所做的每一個選擇都是貼心的以家裡著想為基礎，希望爸媽能過上好的生活，讓哥哥、姊姊們少一些壓力，也總是很大愛的照顧身邊的朋友。對於過去那些對的、不對的，真的、假的，都不重要了，人生沒有後悔藥，但你帶來的美好。永遠都在我們的心中。

張誌家穀保家商的同學數10人參加告式都穿上有張誌家的背號「99」號球衣T恤，上面和拓印自他拿到世界杯季軍後在棒球上的親筆簽名作為懷念，同學分享，99號是張的代表號，過去還有張99綽號，張誌家是天才型的運動員，什麼運動一學就會。

張誌家告別式參加者眾，前市議員李麗華代表家屬致詞感謝，運動局長李昱叡代表市長出席公祭致意，另包括議員蔡耀頡、賴義鍠等人都前往致意，警政署長黃明昭亦贈花致意。

張誌家靈堂放上他穿著球衣、戴上帽子，露出陽光開朗笑容的照片。（記者蔡淑媛攝）

張誌家的妻子帶著小孩向他行禮。（記者蔡淑媛攝）

張誌家今天舉行告別式，追思送別他各界朋友眾多，昔日同學同袍穿上99號球衣送別。（記者蔡淑媛攝）

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