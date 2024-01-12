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MLB》與大聯盟安打王不打不相識 大都會名將哈瑞爾森享壽79歲

2024/01/12 13:39

大都會名將哈瑞爾森享壽79歲。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會名將哈瑞爾森（Bud Harrelson）曾助隊兩度拿下世界大賽冠軍，並入選大都會名人堂，他在2016年罹患老年癡呆症，與病魔進行長期抗戰，今晨在醫院過世，享壽79歲。

哈瑞爾森自1965年從大都會發跡，一待就是13年，在1970年和1971年兩度入選明星賽，並在1971年拿下個人生涯首座金手套獎，之後曾轉戰費城人和遊騎兵，1980年季後宣布退休，生涯共累積1120安、267打點、127盜。哈瑞爾森曾兩度幫助大都會拿下世界大賽冠軍，1961年以內野主力所拿到，而1986年則是以三壘指導教練的身分所獲得。

哈瑞爾森最令人印象深刻的是在1973年與大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）爆發嚴重的肢體衝突，當時事發在國聯冠軍賽第3戰，當時大都會與紅人交手，羅斯滑壘時撞到哈瑞爾森，兩人隨即爆發全武行，兩隊板凳清空，從場內吵到場外，當時引起軒然大波。多年後，兩人在費城人成為隊友，哈瑞爾森透露，羅斯還在兩人打架的照片上幫他簽名，寫道：「謝謝你讓我出名。」

哈瑞爾森退休後進入大都會教練團，曾在1990年和1991年擔任球隊總教練，繳出145勝和129敗的成績，卸下兵符後，他也成為美國獨立聯盟大西洋聯盟的長島鴨隊（Long Island Ducks）的最大股東，在球隊創辦和營運中占有重要地位，他認為這是自己在棒球界的最大成就。

大都會名將哈瑞爾森與羅斯爆發全武行。（美聯社）

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