NBA》手感發燙！畢爾轟8顆三分球、本季新高37分 太陽痛宰湖人

畢爾轟8顆三分球、本季新高37分，太陽痛宰湖人。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽今作客湖人，「三巨頭」之一的畢爾找回手感，砍下全場最高37分，加上布克挹注31分，助隊以127：109擊敗湖人，終止2連敗。

太陽本季對上湖人吞下對戰3連敗，但前兩次「三巨頭」畢爾（Bradley Beal）和布克（Devin Booker）輪流缺席，今天是太陽首次以「完全體」和紫金大軍對決，湖人賽前則收下2連勝。

請繼續往下閱讀...

布克今天在上半場狀況火燙，一人包辦23分、4助攻，加上畢爾挹注11分，半場打完太陽暫時以66：52領先。反倒是湖人進攻不理想，全隊沒有人得分上雙，前役飆出41分的A.戴維斯（Anthony Davis）攻下9分為全隊最高。

太陽在第3節火力依舊，尤其是畢爾一人就包辦20分，率隊將領先擴大超過20分，奠定勝基，也不給湖人太多機會，收下本季對戰首勝。

太陽畢爾今天轟進8顆三分球，繳出本季新高37分、6籃板，布克貢獻31分、3抄截，杜蘭特（Kevin Durant）拿下18分；湖人方面，替補上陣的D.羅素（D'Angelo Russell）貢獻全隊最高19分、6助攻，戴維斯13分，詹姆斯10分、9助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法