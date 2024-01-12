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T1》最帥外援掰掰！特攻迎來新洋將泰龍拚衛冕

2024/01/12 14:17

飛克。（中信特攻提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1新北中信特攻以9勝3負獨佔聯盟龍頭寶座，雖為衛冕軍，但面對接下來的16場賽事，特攻團隊決不鬆懈，今也宣佈戰力調整，送走有「最帥外援」封號的飛克，迎來牙買加籍的泰龍（Tyran De Lattibeaudiere）。

為延續衛冕霸業，本季特攻持續強化、精進團隊戰力，多方考量後決議與飛克（Viktor Gaddefors）解除合約，飛克本季加入特攻後無役不與，場均17.2分、9.4籃板、4.5助攻，不論是場上的拚戰精神或場外的帥氣穿搭都擄獲許多球迷的心，球團也感謝飛克的付出與貢獻，也祝福堪稱「最帥外援」的飛克未來有更好的發展。

特攻今天宣佈與牙買加籍的泰龍（Tyran De Lattibeaudiere）簽約。32歲的泰龍，籃球生涯大部分都待在歐洲，分別效力過西班牙、瑞士及法國的職業聯賽，也曾參與以色列聯賽，本季則效力於法甲一級聯賽。

泰龍在場上主打4、5號位，擅用臂展215公分的優勢防守強敵，泰龍說：「我很興奮可以為中信特攻效力，也已經準備好全力以赴。」

目前特攻外援戰力包含上一季的奪冠功臣艾德（Edgaras Zelionis）、克力斯（Kristijan Krajina），以及本賽季加入的傑卡（Dragan Zeković），今宣佈補強泰龍，期盼強力外援們助拳，能打造更強的特攻。

泰龍。（中信特攻提供）

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