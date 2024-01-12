日職》從大聯盟簽回老朋友韋赫森！ 日本火腿新賽季8洋將創紀錄

韋赫森。（產經新聞資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天宣布與前洋投韋赫森（Drew VerHagen）從大聯盟簽回，新賽季將有史上最多的8位洋將。

韋赫森在2012年選秀會上第4輪被老虎挑中，2014在大聯盟初登板後投127場比賽，2020年與2021年轉戰日本火腿累積38場出賽拿下13勝14敗，防禦率3.51，在2022年他獲得紅雀2年550萬美元合約，順利重返大聯盟。

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2022年韋赫森表現不佳，出賽19場僅投21.2局，防禦率高達6.65，不過去年表現有所回升，出賽60場吃61.0局，拿下5勝1敗14次中繼成功，防禦率3.98。

韋赫森透過球隊指出，在效力日本火腿2年後，他強烈希望總有一天能夠在自己職業生涯的某刻能夠再度回到鬥士出賽。監督新庄剛志也表示，他做夢也沒想到韋赫森會拒絕大聯盟的邀情回到鬥士隊，上次他沒有跟韋赫森一起奮戰，但聽說他是一位很棒的投手。

日本火腿在季末將右投羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）、捕手A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）續留，簽下前國民隊投手P.墨菲（Patrick Murphy）與前國民外野手史帝文森（Andrew Stevenson），還有前馬林魚隊投手薩瓦拉（Aneurys Zabala），再加上育成洋將「台灣至寶」孫易磊，以及近期簽下的大聯盟108轟重砲雷耶斯（Franmil Reyes），如今再加上韋赫森，新賽季火腿共有8位洋將，是球團史上新高。

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