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中職》2013年首批高中畢業選秀球員只剩4人仍是現役球員

2024/01/12 15:34

范玉禹任意引退。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將投手范玉禹自請離隊提出任意引退，現年28歲的他是2013年中職第1批高中畢業選秀球員，在中職雖有10個球季的資歷，累計出賽場次卻才80場，該屆選秀會只剩4人仍是現役球員。

富邦領隊林華韋指出，范玉禹約在1個月前提出離隊，球團雖有慰留但他仍決定引退，目前不清楚他的生涯規劃；投手教練郭勇志表示，12月底展開體能重訓營就沒看到范玉禹，原以為是去年下半季受傷還要復健，得知是自請離隊感到可惜。

中職於2013年因應兵役政策變革，首次開放高中畢業球員參加選秀，並舉行第1次也是唯一的高中畢業球員選秀會，范玉禹獲得當時擔任中職顧問的郭源治推薦，與梁家榮、江承諺、李啟文同於第1輪被指名。

該屆選秀會後有9人進入職棒，李文傑於2017年季前自請離隊，張竣凱於2018年季後轉任裝備車司機，黃靖幃、王則鈞各於2017、2021年季後被釋出，在范玉禹自請離隊後，現役球員只剩梁家榮、江承諺、陳子豪、朱俊祥（現改名為朱承洋）。

該屆選秀會共有13人被指名，李啟文、蔡瑋泰都決定念大學未加入中信兄弟；林樺慶未加盟義大犀牛，隔年選秀第2輪被Lamigo桃猿指名，2020、201年季後相繼被Lamigo、中信兄弟釋出；王朝民未加入Lamigo，隔年選秀第6輪被統一獅指名，2016年7月自請離隊。

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