體壇》冬季青奧將登場 台灣組大團參賽

冬季青奧台灣代表團今天舉行授旗典禮（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第4屆冬季青年奧林匹克運動會將於1月19日於南韓江原道登場，台灣代表團今天舉行授旗典禮，教育部部長潘文忠也頒發10萬元加菜金，勉勵選手爭取佳績，也能利用參賽機會與各國好手交流。

這次冬季青奧台灣共派出19位好手角逐冰球、滑冰、雪橇、滑雪等競賽種類，突破上屆洛桑冬季青年奧運14名選手，再創冬季青年奧運會參賽人數新高。

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潘文忠今天出席授旗典禮表示，「我國地處亞熱帶地區，有其氣候條件上的限制，發展冬季競技運動具有一定的難度，但我國選手依然在環境及場館有限情形下，克服訓練上的困難，積極爭取參加國際競賽的機會，的確讓人覺得感動與驕傲。」

潘文忠表示，希望選手能利用這次參加冬青奧的機會，展現來自台灣的熱情，與各國的選手建立深厚的友誼，留下寶貴的參賽回憶，此外，他也期盼選手到了江原道，注意氣候狀況，並做好個人體能調整，以發揮最佳的競技水準，爭取佳績。

代表授旗的15歲冰球小將吳凱振表示，這是他首度以國手身份參賽，且還是站冬季青奧的舞台，讓他格外興奮，屆時必定全力以赴，爭取佳績。

這次依各參賽項目的賽程，台灣代表團分別自1月14日起搭機前往舉辦地點參加為期14天的賽事，預計2月2日全數返回台灣。

冬季青奧台灣代表團今天舉行授旗典禮（記者吳孟儒攝）

潘文忠部長致贈加菜金（記者吳孟儒攝）

冬季青奧台灣代表團今天舉行授旗典禮（記者吳孟儒攝）

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