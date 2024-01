日職》火腿王牌傳婉拒大聯盟約、選擇光芒小聯盟約 日媒點出關鍵

上澤直之。(資料照,記者陳志曲攝)

〔體育中心/綜合報導〕日本火腿王牌投手上澤直之今天決定以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約,加盟美職坦帕灣光芒隊。根據日媒《Daily》報導,上澤直之若升上大聯盟,最多可領到350萬美元的年薪。

日媒《Daily》報導,根據相關人士透露,上澤直之婉拒其他美職球團的大聯盟合約,他雖然和光芒簽小聯盟約,其合約型態是升上大聯盟後年薪上升的Split Contract(複式合約)。

若上澤直之在2月參加大聯盟春訓,並交出好表現升上大聯盟,屆時他的年薪不是底薪74萬美元,而是總額最高350萬美元的年薪。

上澤直之去年在日本火腿出賽24場,戰績9勝9敗,防禦率2.96,吃下170局,賞124次三振、丟41次保送。上澤直之在日職生涯累積70勝62敗、平均防禦率3.19。

