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大馬賽》強！「左手重砲」林俊易扳倒中國亞運金牌 晉級4強寫生涯最佳

2024/01/12 16:02

台灣「左手重砲」林俊易。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「左手重砲」林俊易今天在超級1000系列馬來西亞公開賽8強戰，以21：12、21：18力退中國亞運金牌李詩灃，生涯首度闖進超級1000系列賽4強。

世界排名21的林俊易去年奪下超級300泰國羽球大師賽、超級100高雄羽球大師賽2座冠軍，目前男單世界排名在台灣選手中僅次於周天成。

林俊易去年還無法參加大馬公開賽，直到印尼公開賽、中國公開賽才獲得資格，但印尼賽首輪就出局，中國賽則在16強止步。他在這週大馬賽前兩戰連退兩名泰國好手王高倫（Kantaphon Wangcharoen）、世錦賽金牌昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），順利挺進8強，寫下生涯最佳。

林俊易在8強戰碰上世界排名第3的中國亞運金牌李詩灃，雙方過去僅交手過2次，各拿1勝。

林俊易開局狀況不俗，趁著李詩灃尚未進入狀況，一連掃進5分取得領先，且在暫停後幸運翻網球，延續氣勢。不過，李詩灃很快回穩連追5分，局面一度緊張，但林俊易把握幾次進攻機會，對角扣殺讓對手無力還擊，並以21：12先馳得點。

林俊易在第2局開賽打出4：0攻勢，隨後接連失誤被對手趕上，但關鍵時刻總能穩住不被超車，暫停過後又連拿4分，也讓落後的李詩灃越打越急，甚至出現發球失誤；即便對手一度追到2分差，但林俊易撐過亂流，以21：18收下勝利。

林俊易晉級4強後，將碰上丹麥好手安童森（Anders Antonsen）和日本奈良岡功大的勝方。

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