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大馬賽》差點又被大逆轉！ 安洗瑩3局力退楊佳敏驚險闖4強

2024/01/12 16:25

安洗瑩。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩今天在超級1000系列馬來西亞公開賽8強戰，以16：21、21：12、21：19逆轉新加坡楊佳敏，驚險收下4強門票。

安洗瑩去年稱霸羽壇女單賽場，不僅拿下世界錦標賽金牌，也在杭州亞運摘金，並在8站巡迴賽封后。不過，小安在球季末出現膝傷問題，10月亞運過後休兵1個月，在11月回到賽場後就無緣冠軍。

安洗瑩去年在大馬賽獲得亞軍，這週她在前兩輪分別打敗丹麥女將潔克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）、德國女將李怡逢，穩穩挺進8強。

安洗瑩今天碰上世界排名22的楊佳敏，小安對她取得6勝1負的對戰優勢。不過，今天首局小安先以16：21讓出，第2局她找回狀態以21：12扳回一城。

進入決勝局後，安洗瑩在3：5落後情況下，一口氣掃進5分握有優勢，且一度取得19：11大幅領先。

不過，楊佳敏沒有放棄，一路追到17：19，雖然下一球因回擊出界讓安洗瑩先取得賽末點，但楊佳敏展現強心臟化解兩個賽末點追成19：20，只是關鍵時刻她發球過高，讓小安逮到機會進攻，最終小安以21：19收下勝利。

安洗瑩在去年年終總決賽女單4強戰對上戴資穎，曾領先多達9分遭逆轉，今天不讓同樣戲碼上演，成功擋下楊佳敏反撲。小安晉級4強後，將碰上日本山口茜、中國張藝曼的勝方。

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