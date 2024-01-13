小戴對決陳雨菲爭決賽門票 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（Badminton Photo提供）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有三場比賽，第一場由勇士對決公牛，勇士目前已經苦吞二連敗，對上近期三連勝的公牛，哪一隊能拿下勝利呢?第二場是快艇對決灰熊，快艇近況十分出色，近十場拿下7勝，對決面臨大量傷兵困擾的灰熊，他們能否延續連勝呢?最後一場是鵜鶘對決金塊，約基奇（Nikola Jokic）能否率隊拿下勝利呢?

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大馬羽球公開賽部分將迎來4強賽事，預計將於中午12點開打，我國好手戴資穎將對決老對手陳雨菲爭取決賽門票，戴資穎在第2場出賽，預計下午1點左右登場。另外男單部分林俊易也將對決丹麥好手安童森（Anders Antonsen），林俊易被排在第7場，預計下午5點半出賽，球迷千萬別錯過這兩場賽事轉播囉！

NBA

09:00 勇士@公牛 緯來體育

09:00 快艇@灰熊 愛爾達體育1台

11:30 鵜鶘@金塊 緯來體育（D-Live）

羽球

12:00 馬來西亞公開賽 四強

17:00 馬來西亞公開賽 四強

轉播:愛爾達體育3台

桌球

18:00 杜哈站 單打四強

20:30 杜哈站 混雙決賽

23:00 杜哈站 單打決賽

轉播:愛爾達體育1台

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