日職》訝異老朋友婉拒大聯盟約、重返火腿 新庄監督：作夢也沒想到...

韋赫森。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天確定找回前洋投韋赫森（Drew VerHagen），根據《日刊體育》報導，韋赫森是簽下1年3.5億日圓的合約，外加激勵獎金。火腿監督新庄剛志透過球隊聲明表示，作夢也沒想到韋赫森會拒絕大聯盟合約，重返火腿隊。

韋赫森曾在2020年、2021年賽季效力日本火腿，過去兩年則是待在紅雀隊，上季他出賽60場都是後援，拿到5勝1敗、防禦率3.98，共投61局賞60次三振。韋赫森在去年最快飆到98.4英里（約158.3公里），主要武器球種有滑球、快速指叉球、伸卡球、卡特球等。

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新庄剛志透過球隊表示，作夢也沒想到韋赫森會拒絕大聯盟合約，回到火腿隊。雖然自己上次沒有和他同隊，但大家都說韋赫森是很棒的投手，真的很高興。

新庄剛志指出，韋赫森去年在大聯盟出賽60場，成績穩定，希望他能在火腿輪值大顯身手，「我們的先發投手群會如何呢？很期待高水準的競爭。」

韋赫森加入後，也讓日本火腿新賽季的洋將多達8人創隊史新高，競爭相當激烈。火腿今年賽季洋將包含多明尼加右投羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）、古巴捕手A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）、前國民隊火球男P.墨菲（Patrick Murphy）、前國民外野手史帝文森（Andrew Stevenson）、前馬林魚投手薩瓦拉（Aneurys Zabala）、洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）、台灣18歲火球男孫易磊、以及韋赫森。

日本火腿過去兩年都是B段班，這個休賽季做大補強，希望能擠進A段班，並爭奪優勝。今年也將是新庄剛志執教的第三年，對他來說也是「勝負年」。

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