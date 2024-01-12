MLB》不希望史卓曼加入洋基！ 紐約主持人：他就是個混蛋

史卓曼。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日稍早洋基正式簽下明星投手史卓曼（Marcus Stroman）補強輪值，但在這筆合約發生前，一位紐約電台的主持人其實並不希望洋基簽下他，甚至直言史卓曼就是個混蛋。

在美國時間周四《WFAN》主持人甘納提（ Greg Giannatti）在自己的節目上《Boomer and gio》談到史卓曼時表示:「如果凱許曼（Brian Cashman）簽下史卓曼的話那會是一件很蠢的事情，史卓曼在紐約簡直是一團糟，他絕對是個混蛋而且在紐約是個可怕的人。他不只在休息室內是個糟糕的人，還會和巴耶茲（Javier Baez）一起『比倒讚』，甚至跟每個人都能起衝突，他就是一坨汙泥。」

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在2019年藍鳥將史卓曼交易到大都會前，史卓曼就曾表現出他對洋基效力的興趣，當時他曾在受訪時告訴多倫多太陽報，他是為洋基球場、明亮的燈光及特殊時刻而生的選手。

但當時凱許曼卻並不認同這樣的想法，他認為史卓曼不會成為球隊的改變者同時還會在季後賽時進入牛棚，這樣的發言讓當時的史卓曼相當不滿，還讓他為此做了一個比較自己與洋基先發投手表現的表格回擊凱許曼的言論。

不過在過了將近4年半後，史卓曼再度表達自己有興趣加入洋基，而他最終也達成自己的願望，與洋基盡釋前嫌簽下2年3700萬美元（約新台幣11.5億）合約，至於史卓曼是否如該名主持人所說是個休息室毒瘤還是他能成為新球季洋基輪值的重要一員，就只能等待時間來證明了。

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