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籃球》籃協首推季中球員交易制度 鼓勵PLG、T1、SBL多交流

2024/01/12 17:44

籃球協會秘書長李雲翔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第21屆SBL及第19屆WSBL在1月19日開打，籃球協會今天表示，將首推季中球員交易制度，鼓勵PLG、T1聯盟、SBL三聯盟球員交流。

籃協今天舉行第21屆SBL及第19屆WSBL領隊會議，由秘書長李雲翔主持，男女籃八隊皆派員參加，會中確認賽程及各隊球員名單，將於1月19日於板橋體育館進行開幕賽，賽程將於官方網站及社群公佈。

李雲翔表示，無論風風雨雨，SBL及WSBL八隊仍鼎力支持台灣籃球，給年輕球員舞台，門票於1月16日中午12點年代售票系統開賣，希望球迷進場，給球隊、球員最直接的支持與鼓勵。

籃協透過新聞稿表示，本屆賽事，將球員人數上限提高至20人，本土球員及洋將異動截止日延後，也首次開放球員季中交易，期限皆為為4月8日下午5點，方便各隊進行補強。另外，領隊會議也明定，歡迎曾在PLG及T1的球員加入SBL，籃協的立場是鼓勵三聯盟交流。

籃協另外補充，為推動防賭及假球，特別於1月14日再次擴大舉辦講座，再次邀請桃園地檢署主任檢察官黃榮德上課，要求SBL及 WSBL八隊隊職員、球員全員出席，將一再耳提面命，要求球員務必遠離賭博。副秘書長張承中表示，三聯盟15隊中，已有12隊與當地檢察署連線，籃協將繼續嚴格督促各隊進行，1月底將檢討法治教育成果。

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