PLG》少林書豪OK！新北國王靠「奇兵林」飆5顆三分球 中止攻城獅6連勝

新北國王林力仁扮演板凳暴徒，轟進5顆三分球拿17分。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管少了當家球星林書豪領軍，新北國王今天成功一吐怨氣，靠著板凳奇兵林力仁飆進5顆三分球，拿17分，加上團隊在第4節拉出25：12一波流攻勢，以95：80擊敗新竹攻城獅，中止4連敗低潮。

攻城獅主場吸引7124名球迷進場，創下PLG例行賽平日賽事的進場人數新高紀錄，但6連勝在此戰畫下休止符，也錯失排名比下國王的機會，以6勝5負續居第三，雙方擴大至1.5場勝差。

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在開季拉出7連勝的新北國王，近期陷入4連敗低潮，其中當家球星林書豪因腳踝傷勢今天再度缺陣，另名主力李愷諺、牧倫斯也都因傷高掛免戰牌，造成戰力大傷。

攻城獅則是狀況相反，走過開季4連敗低潮後，拉出6連勝的絕佳狀態，且連勝期間擊敗戰力出色的新北國王、台北富邦勇士，前一場還強勢中斷福爾摩沙夢想家的最長10連勝紀錄，證明真有實力。

不過，陣容殘缺的國王在上半場的籃板數以32：23力壓攻城獅，曼尼高拿11分、8籃板，林書緯、蘇士軒各有9分進帳，都是半場打完以53：46領先攻城獅的關鍵。

攻城獅在三節打完追近到只差2分，沒想到決勝節卻像是中邪，怎麼投都投不進，被打出13：0的高潮，直到剩下5分44秒時才靠王子綱的三分球破網終結得分乾旱期，只是因為差距過大，之後獅隊的得分都顯得杯水車薪，勝負就此定調。

攻城獅5人得分達雙位數，曼尼高、林力仁各拿17分並列最高，林書緯有16分、10助攻、8籃板，米歇爾進帳13分、7籃板，蘇士軒有11分、9籃板。

攻城獅火力稍嫌不足，克拉的15分已是最高，艾夫伯三分球10投2中拿14分，至於本土一哥高國豪也只剩下7分，成為落敗關鍵。

新北國王林力仁扮演板凳暴徒，轟進5顆三分球拿17分。（PLG提供）

新北國王林力仁扮演板凳暴徒，轟進5顆三分球拿17分。（PLG提供）

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