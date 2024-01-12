T1》庫薩斯30分、邱子軒轟5顆三分彈繳21分 海神痛宰戰神收2連勝

邱子軒。（高雄全家海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神今天在主場迎戰台北台新戰神，洋將庫薩斯繳出全場最高30分，加上替補上陣的邱子軒轟進5顆三分球、拿下21分，助隊以111：86收下2連勝。

海神近況不俗近5戰拿下4勝，且陣中「海瓏王」胡瓏貿和後衛布銳克曼榮膺12月的單月MVP和最佳外援，能否延續手感成為焦點。

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海神今天開賽靠著庫薩斯在禁區強攻，首節打完取得32：19領先，但第2節海神自亂陣腳，在失誤增加情況下，讓戰神持續縮小差距，上半場打完海神暫時51：40領先。海神庫薩斯在上半場拿下18分為全場最高，布銳克曼挹注10分、7助攻，戰神方面則以強森8分為全隊最高，值得一提的是，林秉聖展現「神偷」實力，半場繳出4次抄截。

海神在易籃後持續擴大領先，但林秉聖多次展現抄截功力，率隊苦追，無奈差距過大無力扭轉頹勢，戰神吞下2連敗。

海神庫薩斯繳出全場最高30分、18籃板，邱子軒三分球10投5中，進帳21分、10籃板；「海瓏王」胡瓏貿拿下17分、12籃板，完成生涯在T1聯盟累積1000分的里程碑。戰神方面，強森19分、9籃板，替補上陣的曹薰襄和林秉聖也進帳19分，林秉聖全場8次抄截，追平聯盟單場紀錄。不過，戰神此仗三分球命中率23.5%，種下敗因。

胡瓏貿。（高雄全家海神提供）

庫薩斯。（T1聯盟提供）

林秉聖。（T1聯盟提供）

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