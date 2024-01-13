晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT球星挑戰賽》激戰5局戲劇性收場 林昀儒敗給梁靖崑無緣4強

2024/01/13 06:58

林昀儒。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在2024年WTT杜哈球星挑戰賽男單8強賽經歷5局大戰，決勝局錯過3個賽末點，關鍵時刻還被對手打出2記幸運擦邊球，最終以2：3遭世界排名第4的中國名將梁靖崑逆轉，無緣晉級4強。

世界排名第7的林昀儒與梁靖崑過去曾3度交手，小林都吞下敗仗，最近一次正是1月初的WTT年終賽16強賽，當時小林以1：3落敗。

如今兩人再次狹路相逢，林昀儒開局就讓梁靖崑在進攻上難以發力，以11：6率先搶下首局，只是小林次局失誤過多，儘管在5：10成功化解2個局點，仍以7：11讓出。

第3局打得激烈，林昀儒從最多落後4分到逼平戰局，經過多次僵持，小林在逆轉後曾握有3個局點，最終他在14：13領先時，成功逼出梁靖崑回球掛網，小林以15：13率先聽牌。

第4局，林昀儒開局就陷入亂流連失5分，在無謂失誤過多，最終以2：11遭扳平戰局。

雖林昀儒在第5局打出5：1的漂亮開局，但他在8：3時被連追2分，之後喊暫停也未能止血再掉2分，且在10：7時遲遲未能關門而連失3分，10 ：10平手局面還被梁靖崑連續打出2記幸運擦邊球，最終小林以10：12遺憾落敗，吞下對戰4連敗，止步8強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。