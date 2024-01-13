WTT球星挑戰賽》激戰5局戲劇性收場 林昀儒敗給梁靖崑無緣4強

林昀儒。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在2024年WTT杜哈球星挑戰賽男單8強賽經歷5局大戰，決勝局錯過3個賽末點，關鍵時刻還被對手打出2記幸運擦邊球，最終以2：3遭世界排名第4的中國名將梁靖崑逆轉，無緣晉級4強。

世界排名第7的林昀儒與梁靖崑過去曾3度交手，小林都吞下敗仗，最近一次正是1月初的WTT年終賽16強賽，當時小林以1：3落敗。

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如今兩人再次狹路相逢，林昀儒開局就讓梁靖崑在進攻上難以發力，以11：6率先搶下首局，只是小林次局失誤過多，儘管在5：10成功化解2個局點，仍以7：11讓出。

第3局打得激烈，林昀儒從最多落後4分到逼平戰局，經過多次僵持，小林在逆轉後曾握有3個局點，最終他在14：13領先時，成功逼出梁靖崑回球掛網，小林以15：13率先聽牌。

第4局，林昀儒開局就陷入亂流連失5分，在無謂失誤過多，最終以2：11遭扳平戰局。

雖林昀儒在第5局打出5：1的漂亮開局，但他在8：3時被連追2分，之後喊暫停也未能止血再掉2分，且在10：7時遲遲未能關門而連失3分，10 ：10平手局面還被梁靖崑連續打出2記幸運擦邊球，最終小林以10：12遺憾落敗，吞下對戰4連敗，止步8強。

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