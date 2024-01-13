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MLB》35歲棄打從投！ 勇士工具人今年春訓將「轉行」

2024/01/13 07:04

卡柏森。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕亞特蘭大勇士隊內野手卡柏森（Charlie Culberson），去年僅在大聯盟出賽1場，今年4月將滿35歲的他，春訓前做了一項重大決定，就是將在春訓轉練投手。

據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，卡柏森今年向勇士小聯盟報到時，預計擔任投手。此消息尚未被勇士隊官方證實。

卡柏森並非突發奇想，事實上，他在大聯盟不僅以工具人出賽，還曾數度在需要野手吃局數的狀況下被派上投手丘，生涯在大聯盟投過8場、7.1局，被擊出7安打、失1分，小樣本的出賽內，防禦率1.23，最快球速大約93.7英里（約149.9公里）。

卡柏森生涯打擊率2成48，效力過巨人、洛磯、道奇、勇士、遊騎兵，去年回到勇士隊。卡柏森生涯是著名工具人角色，除了捕手和中外野兩個位置，其他位置都有出賽紀錄，其中以三壘手出賽最多。

大聯盟官網提及生涯中後期野手轉戰投手的成功案例，提到前太空人、教士隊藍恩（Jason Lane），生涯61轟、2002至2007年多半擔任外野手的他，2014年成功以投手身份回到大聯盟；前藍鳥、老虎外野手高斯（Anthony Gose），也曾轉型火球後援投手，代表守護者隊登上大聯盟。

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