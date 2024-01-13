澳網》義大利新星辛納能贏得大滿貫冠軍！知名球評馬克安諾這麼說

辛納。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024網壇年度首項大滿貫賽事，澳洲公開賽即將在週日點燃戰火，男單第4種子辛納（Jannik Sinner）去年底的精彩演出，深獲美國傳奇球王馬克安諾（John McEnroe）青睞，現年64歲的知名球評相信，這位22歲義大利超級新星已經準備好贏得職業生涯首座大滿貫冠軍。

辛納去年10月北京、維也納包辦ATP 500等級金盃，不但在中國首都扳倒西班牙新天王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），這兩項決賽還都擊敗俄國悍將梅德維夫（Daniil Medvedev）。11月杜林ATP年終賽辛納又在預賽扳倒喬科維奇（Novak Djokovic），雖然決戰被老經驗的塞爾維亞球王討回顏面，之後台維斯盃4強辛納加倍奉還，單、雙打全擊敗喬帥，最終更率領義大利隊相隔47年再次奪冠。至於ATP 2023年度獎項中，辛納也包辦「最受球迷歡迎獎」及「最佳進步獎」。

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馬克安諾接受義大利媒體《米蘭體育報》採訪時，盛讚辛納的潛力和天賦十足，「證明他已經準備好贏得大滿貫，就在澳洲？為什麼不呢？我們等待這巨大飛躍已經有段時間，終於在過去幾個月裡我們看到了它。辛納已經打破束縛，現在他知道自己屬於最頂尖之林，如果他今年沒有打下大賽冠軍，我才會感到驚訝。辛納很謙虛，但又有領導才能，他和艾卡拉茲將是重要競爭對手，當然也不能忘了魯內（Holger Rune）。」

辛納明日澳網首戰荷蘭對手贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp），若一路過關斬將，各界看好他與志在連霸的頭號種子喬帥將在4強狹路相逢。

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