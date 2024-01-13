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MLB》巨人13.6億搶161公里火球男！ 新賽季將從牛棚轉先發

2024/01/13 07:32

希克斯4年4400萬轉戰舊金山巨人。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕自由市場伸卡火球男希克斯（Jordan Hicks）傳出將與巨人簽下4年4400萬美元（約新台幣13.6億）合約，預計將會從牛棚投手轉成先發投手。

根據《ESPN》報導，27歲的希克斯在小聯盟就有合計2季左右的先發經驗，2022年在紅雀也先發過8場，6呎2吋，220磅的身材也是適合先發的體型，且儘管他的球速可能隨著轉先發後下滑，他依舊被認為會是球界投球速度最快的選手之一。

希克斯在去年球季是交易大限前最具吸引力的救援投手，最終紅雀將他賣給藍鳥換取Adam Kloffenstein與Sem Robberse兩位潛力球員。希克斯在去年球季一共出賽65場，投65.2局送出81次三振，拿下3勝9敗防禦率3.29，12次救援成功。

數據指出，在所有符合規定場次的投手當中，希克斯均速100.3英哩的四縫線直球排名第二快，僅次於雙城火球終結者杜蘭（Jhoan Duran）的101.8英哩，希克斯100.2英哩的伸卡球，則僅次於查普曼（Aroldis Chapman）。

希克斯成為本季巨人隊的第三位自由球員補強，巨人在自由市場追逐大谷翔平、山本由伸、今永昇太等人失敗，目前僅以6年1.13億美元簽下南韓強打李政厚，以825萬美元簽下捕手莫菲（Tom Murphy），再加上今天4年4400萬美元的希克斯。

先前巨人透過交易換來塞揚左投雷伊（Robbie Ray），不過他因為動TJ手術的緣故預計要在明星賽後才有機會回歸，柯布（Alex Cobb）開季預計也將會缺陣。目前巨人王牌韋伯（Logan Webb）是唯一確定卡位輪值的投手，希克斯將加入史崔普林（Ross Stripling）、菜鳥哈里森（Kyle Harrison）、溫恩（Keaton Winn）等人一起競爭輪值角色。

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