MLB》洋基無緣得到兩屆塞揚名投？ 美媒看法出現分歧

史奈爾。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕兩屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell）在拒絕洋基報價後，是否意味著條紋軍無緣得到史奈爾，目前美媒看法不一。

史奈爾拒絕洋基初步報價後，洋基成功簽下明星投手史卓曼（Marcus Stroman），那麼洋基還有沒有機會得到史奈爾，球界人士的觀點出現分歧，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）認為史卓曼就是條紋軍在休賽季最後一筆重大補強。

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《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）則表示，如果史奈爾身價下跌，即便洋基已經網羅史卓曼，他們還是有可能嘗試簽下史奈爾。

巨人先前也傳出對史奈爾有興趣，不過隨著巨人簽下希克斯（Jordan Hicks）後，史奈爾的市場將縮小，《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）表示，這幾乎消除了史奈爾加盟巨人隊的可能性。

大聯盟官網撰文指出，如果洋基和巨人不再追求史奈爾，天使可能是最有機會得到史奈爾的球隊，自從天使失去大谷翔平後，史奈爾一直是天使的頭號目標。

史奈爾上季在教士登板32場，成績14勝9敗、防禦率2.25，累積180局投球，送出234次三振，每局被上壘率為1.19，成為新科國聯塞揚得主。

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