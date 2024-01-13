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MLB》全隊都談好只剩他！ 藍鳥恐與3屆明星小葛雷諾打薪資仲裁

2024/01/13 08:29

小葛雷諾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在昨日與陣中11位球員達成合約協議，避免進入薪資仲裁程序，但唯獨未能與三屆全明星重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）簽下合約，雙方可能得上薪資仲裁庭正面交鋒。

小葛雷諾是名人堂球星葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子，儘管與父親攻守俱佳的全能身手不同，速度不快的小葛雷諾依舊擁有著傲人的打擊天賦，自2017年起就入選百大新秀，2019年更成為百大新秀榜首，同時他也是史上首位獲得球探給予打擊工具80分滿分的農場球員（評分採20-80制）。

在上大聯盟後小葛雷諾的表現也沒有漏氣，儘管前2年表現一般，但在2021年他生涯首度入選明星賽，更以單季48轟拿下全壘打王，季末在MVP票選上僅輸給二刀流球星大谷翔平，2022年小葛雷諾再度入選明星賽，季末還拿下金手套獎，去年他連續3年入選明星賽，不過打擊上全壘打數下滑到26轟，標準化攻擊指數OPS+117是近3年新低。

上季小葛雷諾的薪水為1450萬美元，根據《Sportsnet》的Shi Davidi報導指出，藍鳥打算給小葛雷諾1805萬美元的薪水，但小葛雷諾方想要1990萬美元，因此雙方未能達成共識，有可能會上薪資仲裁庭來決定新賽季的薪水，而今年是小葛雷諾四個仲裁年中的第三個，他預計會在2026年成為自由球員。

上個賽季藍鳥與明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）同樣也無法在期限前達成合約共識，但雙方在仲裁庭開始前同意簽下一張3年3360萬美元的合約，當時小畢歇特在簽約後就指出，仲裁程序是一項相當有缺陷的過程。

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