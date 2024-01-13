MLB》冠軍總管操盤備受肯定！ 勇士一口氣續約到2031年

勇士冠軍總管安索波洛斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士近年來時常喜歡提前與年輕球員簽下長約，在昨日他們也將總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）的合約直接延長到2031年。

安索波洛斯在2017年11月以執行副總裁的身分加入勇士，2020年2月升任總管，在他帶領的6個賽季當中，勇士一共拿下515勝354敗，勝率5成93的成績，6個賽季裡面他們全部都拿下國聯東區冠軍，並在2021年奪下世界大賽冠軍。

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勇士隊的總裁馬奎爾克（Terry McGuirk）表示，「很簡單，沒有人比他在這份工作做得更好。這份延長合約給Alex做出長期決策的跑道，並給他機會能夠維持他組建一支長期具有競爭力球隊的紀錄。我對他有能力在未來帶給粉絲們冠軍球隊這件事充滿信心。」

在2018年以來，勇士拿下515場的例行賽勝利，僅次於洛杉磯道奇隊的558場與休士頓太空人隊的530場。

安索波洛斯在續約後感謝總裁對他持續的支持與信任，他表示勇士是個令人難以置信的球團，他也很驕傲自己能夠與球隊一同實現現在的成功。安索波洛斯也期許未來能夠領到球隊追尋下一個世界大賽冠軍給亞特蘭大。

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