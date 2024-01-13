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MLB》日職64勝、狂飆1021K！ 「台灣殺手」今永昇太：我還不是完成品

2024/01/13 11:10

今永昇太。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊今日為日籍左投今永昇太舉辦加盟記者會，今永昇太也霸氣喊話，將全力以赴幫助球隊奪下世界大賽冠軍。

今永昇太選擇穿上18號球衣，他透露這是為了致敬2016小熊奪冠功臣、拿下世界大賽MVP的索布里斯特（Ben Zobrist），今永昇太直呼他想以索布里斯特為榜樣，不惜一切代價贏得勝利。

先前來到美國與多支球隊交涉時，今永昇太就是待在芝加哥，這讓他有賓至如歸的感覺，「我造訪了市中心和其他地區，這是我第一次來芝加哥，但與日本有許多相似之處。」

今永昇太透露，當他打電話給鈴木誠也，告訴他未來要一起攜手奮戰時，鈴木誠也非常興奮，「他表現得很高興，就好像這件事發生在他本人身上一樣。」

今永昇太上季在日職橫濱DeNA登板22場，成績7勝4敗、防禦率2.80，累積148局投球，飆出174K，生涯在日職8個賽季合計64勝、有1021次三振。

對於將在最高殿堂投球，今永昇太直呼：「我絕對還不是一個完成品，我還有很多東西要學習。」

今永昇太喊話：「致小熊隊球迷，我將竭盡全力為小熊贏得世界大賽做出貢獻，期待在瑞格利球場（Wrigley Field）見到大家。」

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