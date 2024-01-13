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NBA》「這就是為什麼他們3勝35敗」 活塞超低級失誤讓教練團崩潰

2024/01/13 10:59

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季墊底的活塞今天在主場與火箭交手，中鋒史都華（Isaiah Stewart）發生一次離譜失誤，讓主播忍不住說道：「這就是為什麼他們3勝35敗。」

海伊斯（Killian Hayes）在球權轉換時從裁判手上拿到球並將球發給中鋒史都華，但史都華卻在拿到球之後直接走向界外打算把球發給海伊斯，想當然爾，這個動作逃不過就在他們前方看著一切發生的裁判，史都華馬上就被吹判違例。

史都華的愚蠢舉動發生後，鏡頭轉向板凳席，只見總教練威廉斯（Monty Williams）雙手抱頭不敢置信，主播也直言，這就是為什麼他們會3勝35敗。

活塞在本賽季打破單季連敗場次，同時追平包含跨季的史上最長28連敗紀錄，但在止敗後他們又吞下一波6連敗，今天對上火箭在第四節剩下3分鐘時還領先5分，但火箭范維利特（Fred VanVleet）飆分秀助隊逆轉，最終火箭以112：110擊敗活塞，賞他們近期7連敗。

火箭逆轉活塞，輸球的活塞在止敗後又吞下7連敗。（美聯社）

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