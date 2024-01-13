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NBA》P.喬治領軍四星合轟82分！ 宇宙快艇去年12月至今戰績居冠

2024/01/13 12:04

P.喬治。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇今日發揮強大戰力，包括P.喬治（Paul George）狂轟37分，終場以128：119擊敗灰熊，奪下3連勝。

快艇在次節火力大爆發，單節打出42：27猛烈攻勢，一舉取得雙位數領先，易籃後快艇手感持續發燙，團隊得分點眾多，三節打完握有21分大幅領先，由於分差過大，灰熊末節力挽狂瀾未果吞敗。

灰熊賠了夫人又折兵，不僅吞下敗仗，主將巴恩（Desmond Bane）還在第三節中段因左腳踝大翻船扭傷退場，留下15分、3助攻成績。

快艇四星都有發揮，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）22分、7籃板、4助攻，P.喬治投進7顆三分球瘋砍37分，另有3籃板、2抄截，哈登（James Harden）11分、9助攻，魏斯布魯克（Russell Westbrook）12分、2助攻。

值得一提的是，自去年12月以來，快艇戰績為17勝3敗，勇冠全聯盟。

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