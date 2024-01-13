晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》恩比德不在沒差 哈里斯爆砍本季新高輕取國王

2024/01/13 11:51

哈里斯攻下賽季新高37分。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在主場迎戰國王，陣中MVP一哥恩比德（Joel Embiid）連3戰因傷缺陣，不過其他球員補上了火力缺口，其中射手哈里斯（Tobias Harris）砍下了本季新高37分，終場七六人以112：93輕鬆取勝。

哈里斯首節就展現火力攻下14分，寫下了本季單節最高得分紀錄，而他的火燙手感也沒有就此冷下來，全場25投14中，以超過5成命中率攻下了本季新高37分，另外抓下了7個籃板，值得一提的是，這是哈里斯轉戰七六人6季以來的最高得分，與生涯新高39分僅差了2分。

除了哈里斯外，馬克西（Tyrese Maxey）貢獻了21分，老將巴頓（Nicolas Batum）5投全中、包含4顆三分攻下了14分，班巴（Mo Bamba）有11分，並送出了4次阻攻。

國王方面，福克斯（De'Aaron Fox）攻下全隊最高21分，孟克（Malik Monk）和穆雷（Keegan Murray）雙雙攻下15分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）有14分12籃板5助攻。

兩隊首節都繳出不到40%團隊命中率，不過第二節成為分水嶺，七六人巴頓在1分鐘內連中3球狂砍8分，包含連續2顆三分，幫助七六人把領先擴大到22分，此後國王再也把落後縮小到12分內過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。