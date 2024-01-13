NBA》恩比德不在沒差 哈里斯爆砍本季新高輕取國王

哈里斯攻下賽季新高37分。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在主場迎戰國王，陣中MVP一哥恩比德（Joel Embiid）連3戰因傷缺陣，不過其他球員補上了火力缺口，其中射手哈里斯（Tobias Harris）砍下了本季新高37分，終場七六人以112：93輕鬆取勝。

哈里斯首節就展現火力攻下14分，寫下了本季單節最高得分紀錄，而他的火燙手感也沒有就此冷下來，全場25投14中，以超過5成命中率攻下了本季新高37分，另外抓下了7個籃板，值得一提的是，這是哈里斯轉戰七六人6季以來的最高得分，與生涯新高39分僅差了2分。

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除了哈里斯外，馬克西（Tyrese Maxey）貢獻了21分，老將巴頓（Nicolas Batum）5投全中、包含4顆三分攻下了14分，班巴（Mo Bamba）有11分，並送出了4次阻攻。

國王方面，福克斯（De'Aaron Fox）攻下全隊最高21分，孟克（Malik Monk）和穆雷（Keegan Murray）雙雙攻下15分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）有14分12籃板5助攻。

兩隊首節都繳出不到40%團隊命中率，不過第二節成為分水嶺，七六人巴頓在1分鐘內連中3球狂砍8分，包含連續2顆三分，幫助七六人把領先擴大到22分，此後國王再也把落後縮小到12分內過。

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