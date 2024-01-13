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NBA》不噓了！柯瑞、K.湯普森三分火力太狂 勇士逼退公牛中止2連敗

2024/01/13 11:39

柯瑞跟K.湯普森聯手轟進13顆三分球。（今日美國，本報合成照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前一場慘輸36分被主場球迷噓爆的勇士，今天作客芝加哥重新振作，靠著「浪花兄弟」發威，柯瑞、K.湯普森聯手轟進13顆三分球，拿57分，率隊以140：131逼退公牛，中止2連敗低潮。

勇士在今天賽前的戰績為17勝20負，僅排西部第12，離附加賽越來越遠，完全不像是一支志在衝擊冠軍的隊伍，但此戰對上公牛成功一吐怨氣。

勇士首節打完還以33：30領先，但第2節防守形同虛設，被德羅森（DeMar DeRozan）轟下11分，懷特（Coby White）飆進3顆三分球，包括讀秒時的大號三分彈，得11分，公牛單節拿45分，半場打完以75：62逆轉勇士。

但易籃後勇士甦醒，K.湯普森（Klay Thompson）第3節三分球5投全進，轟下17分，率隊打出48：20的狂暴攻勢，以110：95超前公牛。

儘管公牛在決勝節有追上趨勢，但關鍵時刻「浪花兄弟」再度挺身而出，K.湯普森在最後2分40秒飆進三分球，加上柯瑞的中距離命中，聯手打出7：0攻勢擴大分差，勝負就此定調。

勇士此戰三分球命中率高達42.6％，柯瑞外線15投6中，拿27分，外帶9助攻、5籃板，K.湯普森全場19投9中，含7顆三分球，拿30分、6助攻、6籃板，板凳出發的庫明加（Jonathan Kuminga）三分球4投全進，拿24分的火力，全隊共6人得分達雙位數。

庫明加從板凳出發拿下24分。（今日美國）

公牛以德羅森的39分、6籃板、5助攻最佳，懷特、拉文（Zach LaVine）各25分，武切維奇（Nikola Vucevic）進帳14分。

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