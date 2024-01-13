射擊》高雄瑞豐國中射擊隊市中運射下3金 7隊員獲全中運資格

瑞豐國中是高雄市射擊重點推動學校，今年市中運囊括3金、1銀與2銅佳績。（瑞豐國中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市前鎮區瑞豐國中射擊隊在今年度（113年）高雄市中等學校運動會，射下3金的優異成績，其中吳伯毓同學不僅勇奪國男組空氣手槍個人全市第1，更以總成績547分，打破保持了3年的大會紀錄，7名隊員均獲選代表高雄市參加今年4月在台北舉行的全中運。

瑞豐國中射擊隊在本屆市中運共獲得了3金、1銀與2銅佳績，其中包辦國男組團體射擊項目空氣手槍、步槍金牌；國男組空氣步槍由施承頡、李柏慶與曾子齊同學囊括個人前3名，並獲團體金牌；國男組空氣手槍則由吳伯毓拿下個人賽金牌，與江叡霖、楊玄聖同學取得團體銅牌。隊中7名選手吳伯毓、江叡霖、楊玄聖、曾子齊、李柏慶、施承頡與許念慈獲得參加全中運的資格。

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特別值得一提的是，個人國男組空氣手槍的選手吳伯毓同學以總成績547分打破高懸3年的大會紀錄，吳伯毓是國中一年級下學期才開始接觸射擊，今年國三的他原是一名優秀的自行車選手，雖然學習射擊時間起步較晚，但具備強烈的競爭意識與企圖心，常比其他同學投入更多時間練習，在擁有國際標準裁判與國家A級教練證的李亞蓀教練的訓練下，射擊成績突飛猛進。

教練李亞蓀表示，射擊運動看似簡單，實則極為困難。選手在比賽中需要保持穩定的情緒與自信的態度，每一槍都是一次考驗，尤其在國中課業繁忙的情況下更顯不易。

校長江政福說，瑞豐國中是高雄市射擊重點推動學校，在體育班裁撤後，迄今就以社團方式培養選手，均是利用課餘時間練習，此次奪得佳績相當不易。另瑞豐國中擁有22個射擊靶位的一流合格練習場地，經射擊協會、警政署、體育署認定，持續提供學生、教練利用課餘時間進行訓練，學校也感謝福爾摩莎獅子會長期挹注經費支持射擊運動，持續培育國內射擊的優秀人才。

瑞豐國中擁有22個射擊靶位的合格練習場地。（瑞豐國中提供）

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