晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》台灣三名好手獲點名！ 官網列出各隊最具潛力國際新星

2024/01/13 12:18

（左起）老虎隊李灝宇、海盜隊鄭宗哲以及響尾蛇隊林昱珉被官網點名是各隊的潛力新星。（本報合成照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年的國際簽約期將在美國時間1月15日展開，官網也特地列出各隊一位最具潛力的新星，其中台灣有多達三名小將獲得點名，分別是老虎隊李灝宇、海盜隊鄭宗哲以及響尾蛇隊林昱珉。

官網提到，國際自由球員市場對各隊來說都是相當重要的人才補充庫，去年的兩位MVP得主大谷翔平與阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）都是由此出身，而且不論簽約金高低都有機會為成為球隊的棟樑。以大谷翔平與阿庫尼亞為例，前者的簽約金高達7位數美元，但阿庫尼亞僅10萬美元。

官網列出各隊令人興奮的年輕國際球員，台灣有三人被點名，目前排在老虎農場第8名的李灝宇，文中指出他獲得費城人57萬美元簽約金，在去年透過羅倫森（Michael Lorenzen）交易案被送來老虎，有著乾淨的揮棒，擁有強大的力量同時能夠展現選球眼選保送，儘管在交易後因為受傷影響表現，但官網點出他在秋季聯盟的表現更像他自己，新賽季有機會往更高層級邁進。

海盜隊的鄭宗哲在2019年獲得38萬美元簽約金加盟，文章指出他是那種高地板但卻沒有受到很多關注的球員。而且鄭宗哲在22歲前就被升到2A，職業生涯打擊三圍是.279/.375/.445，過去兩季盜了59次壘，並已經展現出他可以在大聯盟鎮守游擊的能力。

響尾蛇隊的林昱珉僅5呎11吋，被官網點出是矮小的球員，且直球速度有時大概僅能投到87英哩左右，在2021年12月獲得52萬5000美元簽約金，儘管有上述劣勢，但林昱珉因為他的變化球以及直球上竄的特色，被官網點出表示小聯盟最迷人的左投之一。林昱珉80英哩左右的變速球能夠製造大量的揮空，同時80英哩左右的滑球與75英哩左右的曲球都閃現平均水準以上的潛力。再加上林昱珉的投球姿勢與策略，讓他在小聯盟生涯177.2局的投球就三振231名打者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。