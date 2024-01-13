MiLB》台灣三名好手獲點名！ 官網列出各隊最具潛力國際新星

（左起）老虎隊李灝宇、海盜隊鄭宗哲以及響尾蛇隊林昱珉被官網點名是各隊的潛力新星。（本報合成照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年的國際簽約期將在美國時間1月15日展開，官網也特地列出各隊一位最具潛力的新星，其中台灣有多達三名小將獲得點名，分別是老虎隊李灝宇、海盜隊鄭宗哲以及響尾蛇隊林昱珉。

官網提到，國際自由球員市場對各隊來說都是相當重要的人才補充庫，去年的兩位MVP得主大谷翔平與阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）都是由此出身，而且不論簽約金高低都有機會為成為球隊的棟樑。以大谷翔平與阿庫尼亞為例，前者的簽約金高達7位數美元，但阿庫尼亞僅10萬美元。

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官網列出各隊令人興奮的年輕國際球員，台灣有三人被點名，目前排在老虎農場第8名的李灝宇，文中指出他獲得費城人57萬美元簽約金，在去年透過羅倫森（Michael Lorenzen）交易案被送來老虎，有著乾淨的揮棒，擁有強大的力量同時能夠展現選球眼選保送，儘管在交易後因為受傷影響表現，但官網點出他在秋季聯盟的表現更像他自己，新賽季有機會往更高層級邁進。

海盜隊的鄭宗哲在2019年獲得38萬美元簽約金加盟，文章指出他是那種高地板但卻沒有受到很多關注的球員。而且鄭宗哲在22歲前就被升到2A，職業生涯打擊三圍是.279/.375/.445，過去兩季盜了59次壘，並已經展現出他可以在大聯盟鎮守游擊的能力。

響尾蛇隊的林昱珉僅5呎11吋，被官網點出是矮小的球員，且直球速度有時大概僅能投到87英哩左右，在2021年12月獲得52萬5000美元簽約金，儘管有上述劣勢，但林昱珉因為他的變化球以及直球上竄的特色，被官網點出表示小聯盟最迷人的左投之一。林昱珉80英哩左右的變速球能夠製造大量的揮空，同時80英哩左右的滑球與75英哩左右的曲球都閃現平均水準以上的潛力。再加上林昱珉的投球姿勢與策略，讓他在小聯盟生涯177.2局的投球就三振231名打者。

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