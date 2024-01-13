網球》在紀錄片變成壞人？ 梅德維夫：電視都不是真實生活

俄羅斯名將梅德維夫。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕澳洲網球公開賽即將開打，被視為男單奪冠熱門之一的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）也做足準備，而他在賽前針對串流平台影片將他樹立成茲維列夫（Alexander Zverev）的對立面一事回應，他說：「電視節目都不是真實生活。」

在Netflix 剛上線的「破發點」第二季影片中，其中一集就將是將梅德維夫塑造成壞人，讓不少球迷都為他抱不平。對此梅德維夫說：「我沒有看那集節目，但我在社群媒體已經看到不少內容，我大概之後也不會去找來看，因為可能看完會讓我覺得很鬱悶。」

請繼續往下閱讀...

對於紀錄片的操作，梅德維夫表示可以理解，但也有點無奈，他說：「這也是我們為何會看節目的原因，因為會誇大一些事，然後省略中間的部分，我身邊的人，或是在休息室的人都知道我的為人，了解我在場上、場外的樣子，我覺得我和打巡迴賽裡大部分的人還是有很好的關係，但我也沒想說什麼，因為電視節目都不是真實的生活。」

針對外界的紛擾，梅德維夫表示，現在新的一年會做一些改變，更重視重要的人事物，少玩遊戲、玩手機跟熬夜，會更重視自己的網球，思考自己想要成為什麼樣的人，屏除外界的干擾，更專注自身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法