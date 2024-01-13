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大馬賽》決勝局51拍來回神對決 戴資穎坦言打得快喘不過氣

2024/01/13 17:29

台灣一姊戴資穎。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列馬來西亞羽球公開賽女單4強戰，台灣一姊戴資穎今天以17比21、21比15、21比18，逆轉擊敗東京奧運金牌中國好手陳雨菲，終結對戰4連敗，挺進決賽。戴資穎表示，第3局的51拍來回對決，讓她打得快喘不過氣。

戴資穎在關鍵第3局14比17時連拿6分，包含雙方在17比17時，兩人來回全場最多的51拍，小戴最後打出翻網球變成18：17，最後上演神奇逆轉秀。

戴資穎接受《中央社》訪問時說道，兩人彼此都很熟悉，認為陳雨菲狀況也很好，自己就是試著降低失誤，就算落後也不去想，「第3局那51拍我也打得快喘不過氣，雖然很累，但幸好最後有得分。」

根據《馬來西亞國家新聞社》指出，戴資穎說，這次對決自己準備更充分，因為陳雨菲是一名很穩定的選手、而且她非常專注，「所以我要做的是專注自己的防守，分數咬得很緊，所以我盡量減少自己的失誤，才能拿到更多分數。」

戴資穎明天將在決賽對決南韓球后安洗瑩，小戴將爭奪個人賽史第5冠。

台灣一姊戴資穎。（歐新社）

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